ABD’DE Milton Kasırgası! Şiddeti 5’e yükseldi

Florida Acil Durum Yönetimi'nin yönetici direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, eyalet sakinlerine 5'inci kategoriye yükseldiği bildirilen kasırgayla ilgili uyarıda bulunarak, "Lütfen, Tampa Körfezi bölgesindeyseniz tahliye olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Guthrie, bölgenin vakitli terk edilmesi durumunda, yükselen dalgalar nedeniyle yaşanması muhtemel ölümlerin "yüzde 100 önlenebileceğini" belirtti.

Yetkililer, söz konusu tahliye emrinin, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını belirtirken eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısında bulundu.

ABD'de gerçekleşen bir kasırgadan kare (AA)

Ulusal Kasırga Merkezi de son paylaşımlarında, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaştı.

Kasırga Merkezi, Milton'un çarşamba akşamı, "yaşamı tehdit eden" büyük bir kasırga olarak karaya ulaşacağı ve taşkın riski taşıyan, Tampa Körfezi de dahil bazı bölgelerde 3 metrenin üzerinde, yıkım gücü yüksek dalgalara sebep olabileceği öngörüsünde bulundu.



Merkezden yapılan paylaşımda, "Milton, Batı-Orta Florida için kayıtlara geçen en yıkıcı kasırgalardan biri olma potansiyeline sahip." ifadelerine yer verildi.



HAVALİMANLARININ UÇUŞA KAPATILACAK



Ayrıca hızı akşam saatlerinde saatte 180 mile (yaklaşık 290 kilometre) çıkan kasırganın geçiş güzergahında bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarının uçuşa kapatılacağı duyuruldu.