Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın kamerada

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında bir güvercinin ise içeride mahsur kaldığını gören ekipler seferber oldu. Güvenli bir şekilde dışarı çıkarılan güvercin ekiplerin yardımıyla doğal yaşam alanına bırakıldı. Yangın sonrası inceleme sürüyor.