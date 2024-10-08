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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 12:11
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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın kamerada

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan bir güvercin itfaiyenin yardımı ile güvenli bölgeye çıkarıldı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında bir güvercinin ise içeride mahsur kaldığını gören ekipler seferber oldu. Güvenli bir şekilde dışarı çıkarılan güvercin ekiplerin yardımıyla doğal yaşam alanına bırakıldı. Yangın sonrası inceleme sürüyor.

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