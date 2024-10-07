Pakistan’da patlama | 3 ölü 17 yaralı

Pakistan basınına göre, Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Patlamanın meydana geldiği yerden bir kare (AA)



El yapımı bir patlayıcının infilak ettirildiği belirtilirken, Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziya Lancar, patlamanın yabancıları taşıyan bir konvoyu hedef aldığını açıkladı.



Şehrin çeşitli yerlerinden de duyulan patlama sonucu yaralananların en yakın hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.