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Pakistan'da patlama | 3 ölü 17 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 05:27 Güncelleme: 07.10.2024 05:37
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Pakistan’da patlama | 3 ölü 17 yaralı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Olayda 3 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Pakistan basınına göre, Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Patlamanın meydana geldiği yerden bir kare (AA)Patlamanın meydana geldiği yerden bir kare (AA)

El yapımı bir patlayıcının infilak ettirildiği belirtilirken, Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziya Lancar, patlamanın yabancıları taşıyan bir konvoyu hedef aldığını açıkladı.

Şehrin çeşitli yerlerinden de duyulan patlama sonucu yaralananların en yakın hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

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