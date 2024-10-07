İsrail Batı Şeria’nın birçok bölgesine baskın düzenledi

Filistin devlet televizyonunun haberinde İsrail ordusunun Tulkerim kentinin batısından baskın düzenlediği belirtildi.

Sosyal medya aktivistleri, İsrail ordusuna ait birliklerin Tulkerim'deki Sabit Sabit Devlet Hastanesi yakınında bulunduğunu ve buldozerler eşliğindeki askeri araçların Nur Şems Mülteci Kampı'na doğru gittiğini gösteren videolar paylaştı.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde Madama ve Beyt Furik beldelerine İsrail ordusu baskın düzenledi.



Ayrıca İsrail askerleri, Kalkilya kentinin doğusunda Ferata ve İmateyn beldelerine de baskın yaptı. Batı Şeria'nın orta kesimlerinde ise İsrail ordusunun baskınlarının hedefi, el-Bire kentinin kuzeyindeki el-Celzun Mülteci Kampı oldu.



İsrail askerleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında arbede çıkarken, yaralanma bildirilmedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, İsrail askerleri Beytüllahim'in batısındaki el-Hadir beldesini bastı. İsrail ordusunun ses bombası ve zehirli gaz kullandığı baskında yaralanma bildirilmedi.



EĞİTİME ARA VERİLDİ



Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığının bazı müdürlükleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı düzenlemesi çekincesiyle güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak bazı beldelerde eğitime ara verme kararı aldı.

El Halil'de İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleşim yerlerinin olduğu bölgelerin yakınlarındaki okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde, işgal altındaki Batı Şeria'ya "kapsamlı bir kapatma" uygulama kararı almıştı.