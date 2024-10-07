07 Ekim 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Nijerya'da silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 04:11 Güncelleme: 07.10.2024 04:15
ABONE OL
Nijerya’da silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü sivil 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Olay sonrasında Eyalet Valisi Dikko Umaru Radda yazılı açıklama yaparak, saldırıları kınadı ve bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Katsina eyaletine bağlı Faskari ve Matazu bölgesinde saldırılar düzenledi.
Saldırılarda 6 yerel güvenlik gücü ve 3 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

BÖLGEYE EK GÜVENLİK GÜCÜ SEVK EDİLDİ

Nijerya'nın Katsina Eyaleti Valisi Dikko Umaru Radda, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör