Nijerya’da silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Katsina eyaletine bağlı Faskari ve Matazu bölgesinde saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 6 yerel güvenlik gücü ve 3 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

BÖLGEYE EK GÜVENLİK GÜCÜ SEVK EDİLDİ



Nijerya'nın Katsina Eyaleti Valisi Dikko Umaru Radda, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.



Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.