Irak Başbakanı Sudani’den ABD ile AB ülkelerine: Bölge tehlikeli bir aşamanın eşiğinde

Sudani, ABD Başkanı Joe Biden ve AB ülkelerine mesaj verdiği yazılı açıklama yaptı.



Irak'ın daha önce İsrail'in savaşı yaymaya çalışmasının doğuracağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Sudani, Gazze savaşının üzerinden geçen 1 yılın sonunda çatışmanın Lübnan'a yayılarak tüm bölgeye yönelik tehdit oluşturmaya başladığını ifade etti.

TEHLİKELİ BİR AŞAMANIN EŞİĞİNDE OLDUĞUMUZU SÖYLÜYORUZ



Sudani, "Bölgenin tanık olduğu tehlikeli gelişmeler ışığında, başta ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm dostlarımıza, bölgeyi ve dünyayı kalıcı savaşlara sürükleyecek, küresel ekonomiyi sarsacak ve kalkınmayı sekteye uğratacak tehlikeli bir aşamanın eşiğinde olduğumuzu söylüyoruz." değerlendirmesini yaptı.