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Kanada'da seri katil paniği

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 11:24
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Kanada’da seri katil paniği

Kanada üç günde üç kişiyi öldüren kadın seri katil vakasıyla sarsıldı. Polis, cinayetleri çözmesi için 100'den fazla müfettiş görevlendirdi. Sabrina Kauldhar, Kanada'nın Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı. Kauldhar'ın daha önce de poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

Kanada'da 1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürüldü. Kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar, gerçekleştirdiği cinayetlerin ardından üç gün boyunca kaçmayı başardı.

Polis, cinayetleri çözmesi için 100'den fazla müfettiş görevlendirdi. Sabrina Kauldhar, Kanada'nın Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı. Kauldhar'ın daha önce de poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

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