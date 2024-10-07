ABD Hamas’a ilişkin istihbarat toplamakta zorlanıyor

Amerikan basının önde gelen yayınlarından Politico'nun haber kaynaklarına göre ABD istihbaratı, Filistin'in direniş örgütü Hamas'ın plan ve hedeflerine ilişkin istihbarat verilerine ulaşmada zorluklarla karşı karşıya.

Savaşın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ABD istihbarat teşkilatları, Hamas direniş örgütünün iç siyasi dinamiklerini, ateşkes anlaşmasına hazır olup olmadığını ve Gazze'ye yönelik uzun vadeli hedeflerini anlamakta hâlâ zorluk çekiyor.

ABD'nin on yıllar boyunca başta Gazze olmak olmak üzere Filistin ve bölgede Hamas'a ilişkin veriler toplamasına rağmen hala istihbarat verilerinde büyük boşluklar olduğuna değinilen haberde "ABD'nin Gazze'deki büyük kör noktası, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı'nın ardından hemen mercek altına alındı" denildi.

"ABD İSRAİL'E GÜVENMİŞTİ AMA ..."

Politico'nun sorularını yanıtlayan ABD istihbarat yetkilileri "ABD, Gazze hakkında içeriden bilgi almak için büyük ölçüde İsrail'e güvenmişti. Aksa Tufanı, Washington'ın Gazze hakkındaki istihbaratında ve Hamas hakkındaki daha geniş anlayışında önemli bir boşluğu ortaya çıkardı ve bölgedeki toplama ve analizi artırma yönünde bir baskıyı tetikledi" dedi.

AKSA TUFANI'NDAN BU YANA NE OLDU?

Haberde geçtiğimiz yıl boyunca Amerikan istihbarat teşkilatlarının Hamas'ın askeri taktiklerini daha iyi anlamak için insansız hava araçları, uydular ve diğer gözetleme araçları (belirli radar cihazları gibi) konuşlandırdığı yazıldı. Haberde tüm bunların, İsrail'in Hamas'ın Gazze'deki yerlerini tespit etmesine yardımcı olsa da bu bilgilerin istihbarat boşluğunu kısmen doldurduğuna dikkat çekildi.

İsrail ile İran tarafından desteklenen Hizbullah arasındaki büyüyen çatışma, bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Hizbullah, uzun zamandır yalnızca Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılırsa İsrail'e karşı savaşını durduracağını söylüyor. Örgütün düşüncesinin, İsrail'in Lübnan'daki pozisyonlarına karşı son açıklamalarının ardından değişip değişmediği belirsiz.

"ABD İSTİHBARATININ BAŞARISIZLIĞIYDI"

Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC), Amerikan İstihbarat Servisi'nin (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin sorularını yanıtlamayı reddettiğini söyleyen Politico haberinde, İran'ın eski ulusal istihbarat müdürü Norman Roule'un "Biz Aksa Tufanı için sadece İsrail istihbarat başarısızlığı dedik. Açık olmalıyız. Bu aynı zamanda bir Amerikan istihbarat başarısızlığıydı" şeklindeki açıklamasına yer verdi.

"GAZZE BİR AJAN İÇİN TEHLİKELİ"

CIA'de eski bir kıdemli istihbarat görevlisi olan Ted Singer "İstihbarat toplama açısından sahadaki botların yerini tutacak hiçbir şey yok ve 2003 yılından bu yana Gazze'ye giriş ve çıkışlar tamamen yasak. Abluka altındaki bir bölgede kaynakları işe almak ve idare etmek, hem fiziksel olarak hem de karşı istihbarat perspektifinden bir ajan için tehlikeli" dedi.

AYRINTILAR BELİRSİZ

Amerikalı yetkili diplomatların ve ajanların bölgeye girmekte zorlandığına dikkat çekilen haberde 7 Ekim'in ardından işlerin daha da zorlaştığını ve gazetecilerin bile bölgeye giremedikleri yazıldı.ABD'nin Hamas'a ilişkin verileri şu anda nasıl topladığına ilişkin ayrıntıların ise belirsiz olduğu bildirdi.

AMERİKALI POLİTİKACILAR İSRAİL'İ GÜVENİLMEZ BULUYOR

ABD hükümetinin merkezi Capital Hill'de bazı politikacılar, Hamas'a ilişkin veri toplama işini İsrail'in yapması gerektiğine inandığı belirtilen haberde bazı politikacıların İsraillileri 'güvenilmez' bulduğu üzerinde duruldu.

Son olarak, Gazze'deki istihbarat boşluklarının Beyaz Saray'ın ateşkes anlaşması için doğru formülü bulmasını zorlaştırdığı savunulan haberde "ABD'nin kör noktalarının tam olarak nerede olduğu belirsiz, ancak ABD'nin önerdiği rehine serbest bırakma ve ateşkes anlaşması konusunda kamuoyunda ileri geri yapılan tartışmalar, netliğin eksikliğini ortaya koydu. Biden yönetimi, Hamas'ın ya da İsrail'in bir ateşkes teklifini kabul ettiğini defalarca iddia etti, ancak taraflar, çıkıp bunu tamamen reddetti " denildi.