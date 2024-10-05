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İsrail sağlık personellerini hedef alıyor! Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 03:25
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İsrail sağlık personellerini hedef alıyor! Çok sayıda yaralı var

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top mermisi ile vurulduğu belirtildi.

9 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI

Şehit Salah Gandur Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucunda çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personeli yaralandı.
Saldırının ardından hastane personeli tahliye edildi.

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