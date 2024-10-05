İsrail sağlık personellerini hedef alıyor! Çok sayıda yaralı var

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top mermisi ile vurulduğu belirtildi.

9 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI



Şehit Salah Gandur Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucunda çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personeli yaralandı.

Saldırının ardından hastane personeli tahliye edildi.