Suriye'de ABD üssüne saldırı girişimi
Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli grupların ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi. Roketler hava savunma sistemleri ile etkisiz hale getirilirken, ABD'den saldırı ile alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Haşşam ve Murat köylerinde konuşlu İran destekli gruplar, akşam saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırı girişiminde bulundu.
ROKETLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Üsteki hava savunma sistemleri, roketleri hedeflerine ulaşmadan imha etti. ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.