İşgalci İsrail’den eylül ayında gazetecilere yönelik 185 ihlal!

Filistin Gazeteciler Sendikasının yaptığı bir araştırmada, İsrail'in eylül ayında Gazze ve Batı Şeria'da gazetecilere yönelik işlediği öldürme, yaralama, ateş açma, gözaltına alma ve medya kuruluşlarını kapatma gibi ihlallerinden bazılarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, geçen ay Gazze'de 2 gazeteci İsrail askerlerince öldürüldü, Gazze ile Batı Şeria'da 9 gazeteci gerçek mermi ve roket parçalarıyla yaralandı, basın ekiplerine haber yapmalarını engellemek amacıyla 44 kere ateş açıldı.

İkisi kadın olmak üzere 5 gazeteci gözaltına alındı, medya kuruluşları ile gazetecilerin evlerine 10 baskın düzenlendi ve arama yapıldı. 23 gazeteci İsrail askerlerinin attığı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi, 10 gazeteci askeri araçlar tarafından kovalandı ve ezilme tehlikesi geçirdi.

Batı Şeria'da 67 gazetecinin haber yapması sistematik bir şekilde engellendi. Katar merkezli Al Jazeera Televizyonunun Ramallah'taki ofisi kapatıldı, ekipmanlarına el konuldu, Cenin'deki Nas Radyosu ile 11 medya kuruluşunun ekipmanları parçalandı.