Lübnan sınırında 20’den fazla İsrail askeri öldürüldü ve yaralandı

Hizbullah, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını bildirdi.



Açıklamada, saldırıda İsrail'in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.



İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarında bulunan Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampaları ve topçu mevzilerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.



Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasında da İsrail ordusuna ait "askeri araçlar ve askerlerden oluşan bir gücün hedef alındığı" belirtilen açıklamada, olayda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.



Hizbullah, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin yanı sıra kuzeydeki Karmiel ve Sasa bölgelerinin de hedef alındığını kaydetti.

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