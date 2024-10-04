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Irak'ta siyonist askerlere İHA saldırısı! İşgal altındaki Golan'da 2 İsrail askeri öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 23:43
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Irak’ta siyonist askerlere İHA saldırısı! İşgal altındaki Golan’da 2 İsrail askeri öldü

Irak'tan düzenlenen İHA saldırısında işgal altındaki Golan'da 2 İsrail askeri öldüğü ve 24 askerin de yaralandığı belirtildi. "Irak İslami Direnişi" isimli milis grup Telegram hesabından yaptığı açıklamada, çarşamba ve cuma günleri işgal altındaki topraklardaki İsrail hedeflerine İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Irak'tan insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü, ikisi ağır, 24 askerin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL KARARGAHINA İHA SALDIRISI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Irak'tan fırlatılan 2 İHA'dan biri etkisiz hale getirilirken, diğeri ise işgal altındaki Golan Tepelerinin kuzeyindeki bir ordu karargahında infilak etti. Saldırıda "Golani Tugayı"ndan 2 İsrail askeri öldü, 2'si ağır 24 asker yaralandı.

Açıklamada, İHA'nın hava tespit sistemleri tarafından tespit edilemediği için uyarı sirenlerinin devreye sokulmadığı, askerlerin de bu nedenle kendilerini savunamadığı ifade edildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise Irak'taki milis grupların Gazze savaşının başından bu yana İsrail topraklarına düzenledikleri saldırılarda ilk defa ölüm ve yaralanmaya neden olduğu kaydedildi.

"Irak İslami Direnişi" isimli milis grup Telegram hesabından yaptığı açıklamada, çarşamba ve cuma günleri işgal altındaki topraklardaki İsrail hedeflerine İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

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