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Ermenista'nın işgalinden kurtulmuştu! Yeni toplu mezarlar bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 05:02 Güncelleme: 04.10.2024 05:59
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Ermenista’nın işgalinden kurtulmuştu! Yeni toplu mezarlar bulundu

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan’ın Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulundu.Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, yaptığı açıklamada, "Toplu mezarların yerleri ile ilgili tüm tarihi ve bilgileri gizliyorlar. Ermenistan, tüm bu suçlarının sorumluluğunu kabul edip barışa bağlılığını göstermeli ve savaş suçlularını adil şekilde cezalandırmalıdır" dedi.

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