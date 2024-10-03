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Helene Kasırgası'nda bilanço artıyor! Ölü sayısı 200'e yükseldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 23:37
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Helene Kasırgası’nda bilanço artıyor! Ölü sayısı 200’e yükseldi

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan ve hızı 225 kilometreyi bulan Helene Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yükseldi.

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