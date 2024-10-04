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İlham Aliyev'den ABD'nin Azerbaycan karşıtı tutumuna tepki

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 14:45
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İlham Aliyev’den ABD’nin Azerbaycan karşıtı tutumuna tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Kongresinin 60 üyesinin Amerikan hükümetine Azerbaycan'a daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunduğunu belirterek "Bize yönelik düşmanlık politikası bitmiyor." dedi.

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