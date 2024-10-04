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Haiti'de kasabaya çete baskını! Birçok ölü ve yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:50
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Haiti’de kasabaya çete baskını! Birçok ölü ve yaralı

Haiti’de bir kasabaya silahlı çete tarafından düzenlenen baskında en az 20 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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