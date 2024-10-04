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Bosna Hersek'i sel vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 04.10.2024 17:52
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Bosna Hersek’i sel vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan selde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan sel felaketinden etkilenen kentlerde ciddi hasarlar meydana gelirken, ordunun da arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğu belirtildi.

Bosna Hersek'in güneyindeki Hersek Neretva Kantonu'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki Jablanica ve Konjic kentlerini vuran sellerde 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bosna Hersek'te sel hayatı olumsuz etkiledi (AA) Bosna Hersek'te sel hayatı olumsuz etkiledi (AA)

Yerel medya, hayatını kaybedenler arasında bir bebeğin olduğu bilgisini paylaştı.

Bosna Hersek'teki seller Fojnica ve Kiseljak kentlerinde de etkili olurken, burada da su taşkınları nedeniyle can kayıplarının olabileceği kaydedildi.

Sel felaketinden etkilenen kentlerde ciddi hasarlar meydana gelirken, ordunun da arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğu belirtildi.

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