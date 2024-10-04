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4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:48
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4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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