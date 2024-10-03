03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Lübnan'daki ABD vatandaşları derin endişe içerisinde: Mahsur kaldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 17:05 Güncelleme: 03.10.2024 17:25
ABONE OL
Lübnan’daki ABD vatandaşları derin endişe içerisinde: Mahsur kaldılar

7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı'nın başlamasınn ardından İsrail kökenli vatandaşları için oldukça hızlı aksiyon alan Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan'daki vatandaşları için aynı çabayı göstermemesi ABD vatandaşlarınca eleştirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör