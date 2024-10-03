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Lübnan’da savaşın masum çocukları! Onun için her şey oyundan ibaret...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 20:06
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Lübnan’da savaşın masum çocukları! Onun için her şey oyundan ibaret...

İsrail günlerdir Lübnan’ı bombalamaya devam ediyor. Savaştan en çok etkilenen ise her zamanki gibi çocuklar oluyor. Beyrut sokaklarında A Haber ekibi her şeyden habersiz olan savaşın çocuğu Ali'yi görüntüledi.

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