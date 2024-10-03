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Boris Johnson'dan 'Netanyahu' itirafı: Banyomu kullandıktan sonra bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 22:45
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Boris Johnson’dan ’Netanyahu’ itirafı: Banyomu kullandıktan sonra bulundu

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, yakında yayınlanacak anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki şahsi banyosunu kullandığını ve ardından banyoda dinleme cihazı bulunduğunu aktardı.

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