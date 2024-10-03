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Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 46 kişi öldü

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 06:33
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Katil İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 46 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

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