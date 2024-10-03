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İşgalci İsrail el koydukları evleri kışlaya çevirdi

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 06:35
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İşgalci İsrail el koydukları evleri kışlaya çevirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti yakınlarındaki iki köyde yaşayan 3 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkararak buraları kışlaya çevirdi.

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