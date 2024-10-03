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Bank of America hesap erişim sorununu çözdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 03.10.2024 06:30
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Bank of America hesap erişim sorununu çözdü

Bank of America, bazı müşterilerin hesaplarına erişimde yaşadığı sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü bildirdi. Sorunun sebebinin belirtilmediği açıklamada, "Bu sorunlar ele alınıyor ve büyük ölçüde çözüldü. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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