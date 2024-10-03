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ABD Başkanı Joe Biden Biden “İran" ile ilgili konuştu! Petrol fiyatları yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 23:08 Güncelleme: 03.10.2024 23:38
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ABD Başkanı Joe Biden Biden İran ile ilgili konuştu! Petrol fiyatları yükseldi

Orta Doğu'da tansiyon bir hayli yüksek. Biden, dün (02.10.2024) İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısına ilişkin ise "desteklemiyorum" diyerek dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Biden, bugün ise İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırıp saldırmamasını tartıştıklarını söyledi. Biden'ın "İran" açıklaması sonrası petrol fiyatlarındaki yüzde 5'lik yükseliş dikkatlerden kaçmadı.

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