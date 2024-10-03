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Hamas'tan terör devleti İsrail'e 'toprakların sahibi' mesajı: Rüyaları gerçekleşmeyecek!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 23:01 Güncelleme: 03.10.2024 23:03
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Hamas’tan terör devleti İsrail’e ’toprakların sahibi’ mesajı: Rüyaları gerçekleşmeyecek!

Hamas'tan, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Hamas'ın Filistin'de bulunduğunu ve işgalci İsrail ile savaştığı belirtilen açıklamada, "Hamas'ın ya da liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası." ifadesi kullanıldı.

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