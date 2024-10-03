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Hamas'tan "Öfke Cuması"na katılım çağrısı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 06:29
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Hamas’tan Öfke Cumasına katılım çağrısı

Hamas ve kendini "Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya" olarak adlandıran grup, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da devam eden saldırılarını kınamak için dünya halklarını yarın düzenlenecek "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.

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