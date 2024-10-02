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Yaov Galant kimdir? İsrail Savunma Bakanı Galant kaç yaşında, nereli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 08:36
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Yaov Galant kimdir? İsrail Savunma Bakanı Galant kaç yaşında, nereli?

Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın bir saldırı sonrası öldüğüne dair iddialar gündeme gelirken bir süre sonra bu haberler yalanlandı. Saldırılar sonrasında Galant ile ilgili "Yoav Galant kimdir?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Galant’ın kariyeri ve yaşamına dair detaylar...

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