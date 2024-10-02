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Kopenhag İsrail Büyükelçiliği yakınında iki patlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:03 Güncelleme: 02.10.2024 09:04
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Kopenhag İsrail Büyükelçiliği yakınında iki patlama

Danimarka polisi, Kopenhag'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında iki patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken ön incelemelere göre herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

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