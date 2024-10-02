02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail karşıtı protestolara Alman Bakan öfke kustu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 17:18
ABONE OL
İsrail karşıtı protestolara Alman Bakan öfke kustu

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısı sonrası kutlama gösterilerinde bulunan mitinglere öfke kustu. Bakan, "Almanya'da Hamas'ı veya Hizbullah'ı yücelten veya destekleyen her türlü eylem, sokaklarda bile cezalandırılabilir" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör