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Katil İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:12
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Katil İsrail’den Beyrut’a hava saldırısı!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.

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