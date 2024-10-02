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Katil İsrail Gazze'de okul ve yetimhaneyi vurdu!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:10
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Katil İsrail Gazze’de okul ve yetimhaneyi vurdu!

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

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