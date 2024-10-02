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Katil İsrail ordusundan Beyrut'ta Dahiye'ye yönelik saldırı tehdidi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:08
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Katil İsrail ordusundan Beyrut’ta Dahiye’ye yönelik saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk ve Şuveyfat Amrusiye mahallelerinin sakinlerine "Hizbullah tesislerine yakın oldukları" gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulundu.

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