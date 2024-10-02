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İsrail Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını daha öldürdü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:07
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İsrail Beyrut’ta bir Hizbullah komutanını daha öldürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü.

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