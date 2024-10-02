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Filipinler'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 06:05
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Filipinler’de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Filipinler'in Panganiban bölgesi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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