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İran'ın İsrail'e saldırısında füze parçaları can aldı: 1 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 01:15
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İran’ın İsrail’e saldırısında füze parçaları can aldı: 1 Filistinli öldü

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısında şarapnel parçalarının düştüğü Batı Şeria'da 1 Filistinli hayatını kaybetti. Füze parçaları nedeniyle 3 İsraillinin de yaralandığı bildirildi.

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