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Yarın uçuşu olanlar dikkat! İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün'e yapılacak seferler iptal

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 23:49 Güncelleme: 01.10.2024 23:59
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Yarın uçuşu olanlar dikkat! İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün’e yapılacak seferler iptal

İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim hava trafiğini olumsuz etkiledi. Hava sahasının kapanması nedeniyle bu gece ile yarın Irak, İran ve Ürdün'e yapılacak İstanbul çıkışlı uçak seferleri iptal edildi.

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