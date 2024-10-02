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Cibuti açıklarında iki göçmen botu battı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 14:20
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Cibuti açıklarında iki göçmen botu battı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cibuti açıklarında iki göçmen botun batması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetti, kayıp 111 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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