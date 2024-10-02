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Almanya'dan İran'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" uyarısı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 15:34
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Almanya’dan İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk edin uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi ve İran'a seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Bölge genelinde durumun gergin ve değişken olduğu belirtilen uyarıda, "1 Ekim 2024'te İran güçleri İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İsrail silahlı kuvvetlerinden bir karşı yanıt bekleniyor. İran topraklarına yönelik saldırılar göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı.

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