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Nepal'deki sel ve toprak kayması! Ölenlerin sayısı 241'e çıktı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 12:45
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Nepal’deki sel ve toprak kayması! Ölenlerin sayısı 241’e çıktı

Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi. Afetlerden dolayı en az 29 kişinin kayıp olduğunu ve 126 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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