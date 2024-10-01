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Türkiye’den Nepal’e başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 22:16
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Türkiye’den Nepal’e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı masajı yayımladı.

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