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İsviçre'de çocuklara bıçaklı saldırı! 1'i ağır 3 yaralı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:57
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İsviçre’de çocuklara bıçaklı saldırı! 1’i ağır 3 yaralı

İsviçre’nin Zürih kentinde bir kreş çalışanı ve yanındaki çocuklara yönelik bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere 3 çocuk yaralandı.

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