01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sudan'dan Türkiye'ye insani destek övgüsü: Teşekkür ederiz

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 17:59
ABONE OL
Sudan’dan Türkiye’ye insani destek övgüsü: Teşekkür ederiz

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Şemseddin el-Kebbaşi, Türkiye'nin insani alan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda Sudan'ı destekleyen tutumuna övgüde bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör