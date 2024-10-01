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Cansız bedenleri enkazdan aylar sonra çıkarıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 17:16
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Cansız bedenleri enkazdan aylar sonra çıkarıldı

İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımın yankıları devam ediyor. Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun aylar önce hedef aldığı evden 19 Filistinlinin cesedini çıkardı.

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