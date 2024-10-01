01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görevine başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 12:49 Güncelleme: 01.10.2024 12:50
ABONE OL
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görevine başladı

NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den devralan Mark Rutte görevine başladı. Düzenlenen törende konuşan Rutte zorluklara karşı NATO'yu hazırlayacağını ifade ederken "Güçlü ve bağımsız bir Ukrayna olmadan Avrupa'da kalıcı bir güvenlik olamaz." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör