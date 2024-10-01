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İran'da sel felaketi: 15 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 12:09
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İran’da sel felaketi: 15 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Ciroft ilçesinde aşırı yağışlar sonucu nehir taştı. Meydana gelen sel felaketinde 14'ünün Afgan uyruklu olduğu tespit edilen 15 kişi yaşamını yitirdi.

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