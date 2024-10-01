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Hem katiller hem işgalci! Lübnan'ın güneyinde yerleşim için ev ilanı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 14:23
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Hem katiller hem işgalci! Lübnan’ın güneyinde yerleşim için ev ilanı

1 yıldır Gazze’de insanlık tarihinde eşine az rastlanır katliamlara ve soykırıma imza atan İsrail, şimdi de Lübnan'ı hedef almaya başladı. Terör ordusu İsrail Lübnanlıların kanlarının üzerine hayat inşa etmeyi planlıyor. Lübnan'ın güneyini ilhak etmek ve burada Yahudi yerleşim yerleri kurmak isteyen İsrailli aşırı sağcı bir grup, bu hedef doğrultusunda emlak ilanları yayınlamaya başladı.

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