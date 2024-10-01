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İsrail Gazze'de 361 gündür soykırım yapıyor! Ölü sayısı 41 bin 638'e yükseldi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 14:33
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İsrail Gazze’de 361 gündür soykırım yapıyor! Ölü sayısı 41 bin 638’e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 638'e yükseldi.

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