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Batılı ülkelerden acil durum planı: Vatandaşlarını tahliye edecekler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 16:10 Güncelleme: 01.10.2024 16:19
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Batılı ülkelerden acil durum planı: Vatandaşlarını tahliye edecekler

Batılı ülkeler İsrail'in Lübnan topraklarında başlattığı kara harekatına karşılık ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmek için acil durum planı başlattı.

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